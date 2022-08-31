Tolga Ciğerci'nin yeni takımı açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü deneyimli orta saha oynucusuyla sözleşme imzaladı.
Tolga Ciğerci son olarak Süper Lig'de Başakşehir'de forması giymişti. 30 yaşındaki oyuncu Başakşehir öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti.
Ankaragücü kısa süre önce Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ömer Erdoğan'la sözleşme imzalamıştı.
2017-2018 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu 3 kez de A Milli Takım forması giydi.
Ankaragücü'nün açıklaması!
Kulübümüz; Başakşehir Futbol Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.
Eryaman Stadyumu’nda yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı.