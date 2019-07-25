Tolga Ciğerci hiçbir şeyden çekmedi sakatlıktan çektiği kadar. Igor Tudor döneminde fırtına gibi esen, attığı gollerle Galatasaray’a zaferler getiren Tolga, sakatlanınca gözden düştü. Öyle ki Galatasaray sözleşmesini bedelsiz feshetti. O da Fenerbahçe’ye hiçbir ücret talep etmeden imza attı. Bu sezon hazırlıkları sırasında ise performansıyla Hocası Ersun Yanal’ın gözüne girdi, yeniden mukavele imzaladı. İlk 11’de oynamayı kafasına koyan Tolga Ciğerci, 2 hazırlık maçında da performansıyla göz doldurdu.

VERİLERİ MÜKEMMEL

Milli Takım heyeti de tecrübeli oyuncuyu takibe aldı. İlk kez 2016’da Ay-Yıldızlı formasını giyen Tolga Ciğerci, yeniden hayaline kavuşmaya çok yakın. Onu son 2 hazırlık maçında takip eden Milli Takım Heyeti, Fenerbahçe Kulübü’nden değerlerini istedi. Verileri mükemmel gözüken Tolga’nın takibe devam edilmesi kararlaştırıldı. Tolga ilerleyen dönemde performansını yükseltmeye devam ederse, Şenol Güneş’in aday kadrosunda yerini alabilir.

Kaynak: Akşam