Tolga Ciğerci yine maç başı

Geçen sezon Galatasaray’la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde takımdan uzak kalmıştı.

03 Temmuz 2019, Çarşamba 06:01
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Tolga Ciğerci yine maç başı

Geçen sezon Galatasaray’la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde takımdan uzak kalmıştı.

Son haftalara doğru takıma dönen Tolga, yeni sezon öncesi yapılan sağlık kontrollerinde yer aldı ve böylece takımda kalması da garantilendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, geçen sezon olduğu gibi yine maçbaşı ücret alacağı bildirildi. Bu arada Tolga, tatil döneminde kendisi gibi Almanya’da büyüyen Mehmet Ekici ile ekstra idmanlar yapmıştı.

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