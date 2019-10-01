Tolga Ciğerci sakatlık döneminde neler yaşadı?

Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda sezon başı kampından itibaren çalışkanlığı, artan formu ve joker gibi her yerde oynamasıyla teknik ekibinde gözdelerinden olan Tolga, zorlu günlerin ardından artık mutlu ve huzurlu bir dönemden geçiyor.

Almanya - ABD arası mekik dokudu

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, beklentilerin uzağında kalmak bir yana çok ciddi sorun yaşadı. Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle adeta Almanya ve ABD arasında sürekli mekik dokuyarak tedavi programlarından kurtulamayan tecrübeli futbolcu, 1 yıl yeşil sahalardan uzak kaldı. 26 yaşında olduğu dönemde en iyi zamanını yaşayacakken futbol topuna bile dokunamayan tecrübeli futbolcu, bunun üzerine psikolojik olarak da yıprandı.

Hayatı değişti

Fenerbahçe’ye bedelsiz gelen ve 1 yıl boyunca maça çıkamadığı için maaş dahi almayan Tolga, zor anlar yaşadı. Bu süre zarfında başkan Ali Koç’un sabrı, daha sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın da kendisine şans tanımak istemesi Tolga’nın hayatını değiştirdi.

Tedavi sürecinde çok titiz davranıp, en ufak bir aksilik yaşanmasına müsade etmeyen Tolga Ciğerci, takım arkadaşlarından da büyük destek gördü. Başta Hasan Ali Kaldırım olmak üzere Mehmet Ekici ve diğer takım arkadaşları hep yakın ilgi gösterdi.Hatta sezon başı kampına hazırlanırken Hasan Ali Kaldırım’ın da Almanya’da çalıştığı özel bireysel spor antrenörü Yannick Obenauer’in kapısını çalan yıldız oyuncu, çok ciddi bir program uyguladı.

‘Güçlü bir adam’

1 yıl futboldan uzak kalmanın eksiğini kapatmak için dünyaca ünlü sporcularla çalışan antrenör Obenauer, Tolga’yla uyumlu bir çalışma programı uyguladı. Milliyet için Tolga hakkında kısa bir değerlendirme yapan Yannick Obenauer, “Tolga Ciğerci için mutluyum. Zaten ilk tanıştığımız anda da çok istekliydi. Karşımda hem psikolojik hem de karakter olarak güçlü bir adam vardı. Çok iyi bir insan ve çok güçlü bir sporcu” dedi.Ersun Yanal tarafından da joker olarak kullanılan Tolga, sağ bek, sol bek, sol açık, sağ açık ve defansif orta saha gibi 6 farklı mevkiide kullanıldı.

Vefa duygusu

Fenerbahçe’de 1 yıl boyunca maça çıkmayan Tolga Ciğerci, bu sezon kendini toparladı. Tedavi sürecinde kendisine çok iyi davranan Başkan Ali Koç’a minnettar olan tecrübeli yıldız, teknik direktör Ersun Yanal’la da çok iyi anlaşıyor. Tedavi döneminde Ali Koç’un çoğu kez yakından ilgilendiği Tolga, sarı-lacivertli kulübe adeta bir vefa duygusu taşıyor. Sözleşme ve maaş konusunda tek bir gün sorun çıkarmayan, tam tersi fedakârlık yapan deneyimli oyuncu, gün geçtikte daha iyi bir fiziki duruma ulaşıyor.

(Milliyet)