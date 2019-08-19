Tolga Ciğerci: Öbür tarafta gösterdim!

Eski kulübü Galatasaray'dan "Öbür taraf" diye bahseden Tolga Ciğerci'nin açıklamaları şu şekilde:

1 aydır çok iyi çalışıyoruz. Hocamız bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli, 5-0! 5 mi, 6 mı unuttum. Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu herkese göstereceğim.

Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamayı sevdiğim bölge 8 numara.

Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde sahaya çıkabildim.

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