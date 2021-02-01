Türk futbolunun en iyi oyuncularının bir kısmı yurtdışında yetiştikten sonra ülkemize özellikle süper lige transfer olmaktadır. Bu oyunculardan birisi de Tolga Ciğerci olmaktadır. Almanya'da yetişen profesyonel sporcularımızdan birisi de Tolga Ciğerci olmaktadır. Almanya'nın Nordemham şehrinde dünyaya gelmiş ve futbol hayatına da yine burada başlamıştır. Kariyerinin ilk önemli başarılarını da burada elde eden futbolcu, 2016 yılında Galatasaray Kulübü'ne transfer olana kadar Almanya liginde forma giymiştir.

Tolga Ciğerci kaç yaşında?

Ünlü futbolcu Tolga Ciğerci tam olarak 23 Mart 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Diğer bir değişle Tolga Ciğerci 28 yaşında olmaktadır.

Tolga Ciğerci hangi takımlarda oynadı?

Futbol hayatına doğduğu şehirde başlayan Tolga Ciğerci'nin oynadığı ilk kulüp SV Phiesewarden olmaktadır. 1998 ile 2000 yılları arasında bu takımın formasını giymiştir. Ünlü futbolcunun daha sonrasında oynadığı takımları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

2000 yılında SV Phiesewarden takımının alt yapısından Arminia Vörhum takımının alt yapısına transfer oldu. 2005 yılına kadar bu takımın formasını taşıdı.

2008- 2009 sezonunda ise Vfl Wolfsburg takımı ile U-17'de sahalara çıktı. Bu sezonda takımıyla birlikte Kuzey/ Kuzeybatı liginde birinciliği yaşadı. Almanya U-17 yükseldiklerinde ise yarı finallerde Bayern Münih U-17 takımına elendiler. Aynı sezonda yaşadığı bir diğer ilk ise U-19 liginde 2 kez forma giymesi olmaktadır.

2010- 2011 sezonunda ise U19 liginde birinciliği yaşama şansı oldu. Bu sezonda takımına katkısı ise büyük oldu. Aynı sezon takım değiştiren Tolga Ciğerci Regionalliga Nord'da oynamaya devam etti.

Bu sezona kadar alt yapıda top oynayan Tolga Ciğerci, çalıştığı teknik adamın önerisi ile A takımına geçme başarısını yakaladı. Üstelik A takımında 90 dakika görev alan futbolculardan oldu. Bu başarısıyla da kadrodaki en genç futbolcu olma onuruna erişti.

Daha sonraki sezonlar Tolga Ciğerci için bekleme dönemleri oldu. 2012 yılına kadar takımının yedeklerinde kaldı. Bu duruma yeni transferlerin yapılmasının katkısı büyük olmaktadır.

3 Ocak 2012'de ise satın alma hakkı saklı tutularak Borussia Mönchengladbach takımına kiralandı. Anlaşmaları 1.5 yıl olan bu takımda giderek yükseldi ve 2013- 2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar ligi eleme maçlarında forma giyme şansını yakaladı.

2013- 2014 sezonunda ise Hertha Berlin tarafından kiralandı. Kısa süre içerisnde takımın ilk 11'i arasında ki yerini aldı. Ancak sezonun ikinci yarısında sakatlanmasından sonra aralıklarla forma giyme şansına sahip oldu. Bu handikaplarına rağmen Hertha Berlin Tolga Ciğerci'yi transfer etmeye karar verdi.

2016 yılında ise Tolga Ciğerci Galatasaray ile transfer anlaşmasını imzaladı. İmzayı attıktan hemen sonra ilk 11 içerisinde forma giymeye başladı. Galatasaray kulübünde kaldığı süre içerisinde takıma katkıları büyük olmuştur.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolga Ciğerci ile Galatasaray sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmişlerdir.

Tolga Ciğerci 2021 yılında hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Galatasaray takımında oynarken 2,000,000 euro alan ünlü futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olurken maaşında oluşacak azalmayı kabul etti ve transfer sözleşmesini bu şartlar ile imzalandı. Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'den aldığı maaş ise 200,000 euro oldu.

Tolga Ciğerci kariyeri boyunca kaç maçta oynadı ve kaç gol attı?

Süper liglerde oynamaya başlayalı 10 yıl olan Tolga Ciğerci, bu süre içerisinde toplamda 5 farklı kulübün formasını taşıdı. Tüm kulüplerinde toplam oynadığı maç sayısı ise 152 oldu. En çok maça çıktığı kulüp ise Galatasaray olmaktadır.

Tolga Ciğercinin 10 yıl ve 152 maçta filelere gönderdiği top sayısı ise 10 olmaktadır.