Tolga Ciğerci ilk yarıda en çok şut çeken oyuncu oldu

Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk yarı golsüz sona ererken Fenerbahçe toplam 12 şut çekti ve 3 kez isabet sağladı. Önemli fırsatları kaçıran Fenerbahçe takımında en çok şut çeken Tolga Ciğerci oldu. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan Tolga önemli fırsatları kaçırdı.

fanatik.com.tr