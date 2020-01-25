Tolga Ciğerci ilk yarıda en çok şut çeken oyuncu oldu
Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk yarı golsüz sona ererken Fenerbahçe toplam 12 şut çekti ve en çok şut çeken Tolga Ciğerci oldu. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan Tolga önemli fırsatları kaçırdı.
Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk yarı golsüz sona ererken Fenerbahçe toplam 12 şut çekti ve 3 kez isabet sağladı. Önemli fırsatları kaçıran Fenerbahçe takımında en çok şut çeken Tolga Ciğerci oldu. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan Tolga önemli fırsatları kaçırdı.
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