Tolga Ciğerci ilk yarıda en çok şut çeken oyuncu oldu

Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk yarı golsüz sona ererken Fenerbahçe toplam 12 şut çekti ve en çok şut çeken Tolga Ciğerci oldu. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan Tolga önemli fırsatları kaçırdı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 20:59 Son Güncelleme:
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Tolga Ciğerci ilk yarıda en çok şut çeken oyuncu oldu

Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk yarı golsüz sona ererken Fenerbahçe toplam 12 şut çekti ve 3 kez isabet sağladı. Önemli fırsatları kaçıran Fenerbahçe takımında en çok şut çeken Tolga Ciğerci oldu. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan Tolga önemli fırsatları kaçırdı. 

fanatik.com.tr

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