Tolga Ciğerci: Hocam ne derse o!

Tolga Ciğerci'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanda 3 puan çok önemli. Mutluyuz. Benim için en önemlisi takıma katkı vermek. Sağ, sol, orta fark etmez. Hocam ne derse, neresini derse ben orada oynarım. Önemli olan takım.

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