Tolga Ciğerci: Hocam ne derse o!
Fenerbahçe'de iki haftadır sahaya ilk 11'de çıkan ve iyi bir oyun sergileyen Tolga Ciğerci, Rizespor galibiyetini değerlendirdi. Deplasmanda aluınan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten başarılı oyuncu, oynadığı mevkii ile ilgili olarak ise, "Sağ, sol, orta fark etmez. Hocam ne derse, neresini derse ben orada oynarım." şeklinde konuştu.
Tolga Ciğerci'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanda 3 puan çok önemli. Mutluyuz. Benim için en önemlisi takıma katkı vermek. Sağ, sol, orta fark etmez. Hocam ne derse, neresini derse ben orada oynarım. Önemli olan takım.
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