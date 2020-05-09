Sarı- Lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından bu sezon tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci’ye, Almanya’da alt yapısından yetiştiği Wolfsburg’un talip olduğu bildirildi. Sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe’de maç başı kazanan yıldız oyuncunun, gelen teklifi oldukça cazip bulduğu ve yeniden doğduğu yere ve eski kulübüne dönmek istediği, bu konuda yapılan görüşmelerde de her konuda anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Mustafa Akın (DHA)