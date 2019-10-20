Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Denizlispor ise yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta mağlup olarak başladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Tolga Ciğerci, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Tolga Ciğerci'nin maç sonu açıklamaları:

"Çok iyi çalışıyorum idmanlarda, hocamız da bunu görüyor ve bana güveniyor. Takıma katkı verirsem mutlu olurum, gol atarsam daha da mutlu olurum. Takımla başarılı olmam çok daha önemli."

"Sakatlığım gereğinden uzun sürdü. Başkanımız Ali Koç, doktorumuz Burak benimle çok ilgilendiler. Onlara ne kadar teşekkür etsem az."