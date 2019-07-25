Japonya, 2020 Olimpiyat Oyunları için beklemediği bir protesto ile karşılaştı.

Tokyo'da yapılacak dev organizasyona ilk tepki, 1 yıllık geri sayım sürecinin başladığı gün geldi.

Metro istasyonunda buluşan yaklaşık 150 protestocu, hazırladıkları pankartlarla oyunların iptalini talep etti.

Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gösteri için Tokyo'ya gelen aktivistler, olimpiyatların yoksulluk ve çevre kirliği yarattığı savundu.

Etkinliğe katılanlar daha sonra şehir merkezine doğru yürüyerek protestolarına devam etti.