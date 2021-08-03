Namibya sprint ikilisi Christine Mboma ve Beatrice Masilingi’nin, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Olimpiyatlar 400m yarışından yer almaları engellendi. Sporcuların antrenörleri Botha, durumu doğrularken Dünya Atletizm’den Mboma ve Masilingi ile ilgili ayrıntılı bir rapor aldıklarını ancak bu durum hakkında ayrıntılı olarak konuşamayacağını açıkladı.

Mboma ve Masilingi ikilisi, bu yıl 400 metrede Avrupa atletizm pistinde bazı birinci sınıf gösteriler sergileyerek atletizm dünyasını kasıp kavurdu. 18 yaşındaki Mboma, henüz çarşamba günü gerçekleşen 400 metre yarışında 48.54 saniyelik müthiş performansıyla birincilik elde etti ve bu derecesiyle tarihteki en hızlı yedinci atlet oldu.

“Testosteron seviyeleri yüksek bulunduğu için reddedildiler” iddiası

Sporcular, World Athletics tarafından neden reddedildiklerine dair bir açıklama yapmazken Afrika basınında bazı iddialar gündeme geldi.

Haberlere göre resmi açıklama yapmayan WA, iki genç atletin testosteron seviyesini 400m için yüksek buldu!

Afrika ve özellikle Namibya kaynakları, World Athletics’in bu iki sporcunun testosteron seviyesinin olması gerekenden fazla olduğunu tespit ettiklerini ve bu gerekçeyle sporcuların bu yarışlarda yer almasını engellediğini yazdı.

World Athletics, testosteron seviyesi yüksek sporcuların yarışlarda yer almaları için testosteron düşürücü ilaçlar kullanmalarını zorunlu kılıyor.

Performansını dünya U20 rekoru olarak tanıdığı Mboma’nın Olimpiyatlar’da 400 metrede yarışmayacak olması, son yıllarda aldığı kararlarla “ayrımcılık” suçlamalarına hedef olan WA’nın tartışmalı kararlarına yeni bir örnek teşkil etti.

Aynı kurallar Caster Semenya, Francine Niyonsaba ve Margaret Wambui’e karşı da uygulanıyor. Bu sebeple bu isimlerin bu yıl kadınlar 800’de yarışmasını engelleniyor. Zira ilgili sporcular, doğum kontrol haplarıyla testosteron seviyelerini düşürmeyi reddediyor.