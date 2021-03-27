Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota mücadelesi sürüyor... 2016 Rio Olimpiyatı'nda 103 sporcuyla tarihte katılım rekor kıran Türkiye, 2020 Tokyo'da bu rekorunu geliştirmek istiyor. Yabancı ülkelerden seyirci almadan 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye şu ana kadar; 33 branştan 11'inde, 32'si kadın 65 sporcumuz, 2020 Tokyo'ya vize almayı başardı. Atletizm, cimnastik, basketbol, boks, judo, güreş, modern pentatlon, okçuluk, badminton, halter, masa tenisi, eskrim, kürek gibi branşlarda şansımız sürüyor.

Takım sporlarında tek kota voleyboldanTakım sporlarında tek kotayı; Kadın Voleybol Milli Takımımız aldı. Filenin Sultanları, tarihte ikinci kez ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Takım sporları kategorisinde bir de Erkek Basketbol Takımımız, 3x3 Basketbol Takımımız'ın olimpiyat şansı sürüyor.

Haziran sonunda bitiyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve ilgili uluslararası federasyonlar, akreditasyon işlemlerinde, kesin isim listelerinin teslim edileceği son tarihi 5 Temmuz ve kota yarışmaları döneminin bitiş tarihini 29 Haziran olarak açıklamıştı. Bu arada 2016 Rio Olimpiyatları’na 48’i kadın 55’i erkek toplam 103 milli sporcu ile katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmıştı.

KOTA HAKKI ALAN SPORCULAR

ARTİSTİK CİMNASTİK (4): Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka) ve Ahmet Önder (paralel)

ATICILIK (4): Özgür Varlık (25m ÇAT), İsmail Keleş (10m HT), Yusuf Dikeç (10M HT) ve Ömer Akgün (10m HT)

ATLETİZM (12): *Kaan Kigen Özbilen, *Yavuz Ağralı, *Polat Kemboi Arıkan, Mert *Girmalegesse (Maraton), Yasemin Can (5 ve 10.000m), Eda Tuğsuz (cirit), Ramil Guliyev (200m), Meryem Bekmez (20km Yürüyüş), Özkan Baltacı, Eşref Apak (çekiç), Necati Er (3 adım), Salih Korkmaz (20km Yürüyüş), Yasmani Copello (400m Eng.) Bir branşta 3 atlet kota alır. Maratonda federasyon seçim yapacak.

BOKS (1): Batuhan Çifçi (52kg)

BİSİKLET (2): 2 ülke kotası (Yol yarışı)

GÜREŞ (8): Evin Demirhan (50kg) (Kadınlar), Süleyman Atlı (57kg), Osman Göçen (86kg), Süleyman Karadeniz (97kg), Taha Akgül (125kg) (Serbest), Kerem Kamal (60kg), Cenk İldem (97kg), Rıza Kayaalp (130kg) (Grekoromen),

KARATE (5*): Serap Özçelik Arapoğlu (55kg), Merve Çoban (61kg), Meltem Hocaoğlu Akyol (+61), Uğur Aktaş (+75), Ali Sofuoğlu (Kata) -*Dünya listesi mayısta yeniden açıklanınca

TEKVANDO (4): Rukiye Yıldırım (49kg), Hatice Kübra İlgün (57kg), Nur Tatar (67kg), Nafia Kuş (+67kg)

VOLEYBOL (12): A Milli Kadın Voleybol Takımı

YELKEN (7): Ecem Güzel (Laser), Alican Kaynar (Finn), Deniz Çınar/Ateş Çınar, Beste Kaynakçı/Okyanus Arıkan (470), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)

YÜZME (6): Berkay Ömer Öğretir (100-200m kur.), Zeynep Güneş (200m K), Beril Böcekler (1500*, 800* ve 400m S), Emre Sakçı (100m Kur.), Merve Tuncel (1500*, 800* ve 400m S), Deniz Ertan (1500* ve 800m* S)*Aynı stilde an az 2 sporcumuz yarışabilecek.