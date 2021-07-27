MENÜ

Tokyo 2020'de Japonya zirvedeki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

27 Temmuz 2021, Salı 18:32 Son Güncelleme:
- A +
Tokyo 2020'de Japonya zirvedeki yerini korudu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

ABD 9 altın, 8’er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Japonya 10 3 5 18

2. ABD 9 8 8 25

3. Çin 9 5 7 21

4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 7 4 18

5. Büyük Britanya 4 5 4 13

6. Güney Kore 3 2 5 10

7. Avustralya 3 1 5 9

8. Kanada 2 3 3 8

9. Fransa 2 2 3 7

10. Almanya 2 - 3 5

49. Türkiye - - 2 2

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...