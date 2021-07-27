Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.
ABD 9 altın, 8’er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.
Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.
Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Japonya 10 3 5 18
2. ABD 9 8 8 25
3. Çin 9 5 7 21
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 7 4 18
5. Büyük Britanya 4 5 4 13
6. Güney Kore 3 2 5 10
7. Avustralya 3 1 5 9
8. Kanada 2 3 3 8
9. Fransa 2 2 3 7
10. Almanya 2 - 3 5
49. Türkiye - - 2 2