Saitama Super Arena’da oynanacak mücadele yarın TSİ 05.30’da başlayacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali’nde de ses getirecek. Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL (AA)