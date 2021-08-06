Tokyo 2020’de erkek basketbol finalinin anonslarını Mustafa Özben yapacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın anonsörü Mustafa Özben, ABD ile Fransa’nın karşı karşıya geleceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek basketbol finalinde maçın anonslarını yapacak.
Saitama Super Arena’da oynanacak mücadele yarın TSİ 05.30’da başlayacak.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali’nde de ses getirecek. Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak." ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL (AA)