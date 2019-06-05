Tokyo 2020 yolunda TOHM sporcularına sıkı takip

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) birçok farklı branşta eğitim alan milli sporcular, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar öncesindeki çalışmalarını alanlarında uzman ekipler eşliğinde titizlikle devam ettiriyor.

22 ilde ve 22 branşta faaliyet gösteren 1070 sporcu, alan koordinatörleri federasyonların TOHM sorumluları il branş sorumluları ve destek elemanlarından oluşan kapsamlı bir ekiple çalışmalarını gerçekleştiriyor. TOHM bünyesinde yer alan sporcuların müsabaka öncesi ve sonrasındaki süreçlerine ilişkin teknik ve fiziki performans analizleri yapılırken, mental anlamda da hedefe odaklı özel antrenman planlamaları düzenleniyor.

"TOHM'DA TOPYEKÜN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin ülke sporu adına büyük öneme sahip olduğunu ve bu merkezlerde yetişen sporcuların uzun yıllar ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil edeceğini belirtti.

Geleceğin olimpiyat sporcuları ve şampiyonlarının, TOHM'dan çıkması adına topyekün bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızın başarıya giden yollarında her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. TOHM bünyesinde yetişen sporcularımız, Türk sporunun geleceğine ışık tutacak ve sonraki nesillere de örnek olacak şekilde kariyer basamaklarını büyük bir özveriyle zaferlerle süsleyecektir. Buna inancım tam" ifadelerini kullandı.

TOHM'da yer alan milli sporcuların Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma noktasında çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda, TOHM'dan 16 milli sporcu mücadele etti. Bu sayının Tokyo 2020'de çok daha fazla olacağına inanıyorum. Tokyo 2020 sürecinde olimpiyat vizesi için ter döken bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.