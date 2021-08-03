A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan Filenin Sultanları, Güney Kore engelini de aşıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ariake Arena’da oynanacak Türkiye - Güney Kore maçı bu sabaha karşı TSİ 03.00’de başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de olacak.

İlk kez son 8'de!

B Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Üstünlük Filenin Sultanları'nda

Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu’nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore’yle Türkiye, son olarak 20 Haziran’da Uluslar Ligi’nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı. Uluslar Ligi’nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore’yi 3-2 mağlup etmişti.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi