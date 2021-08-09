Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları ile görme engelli milli judocular, bugün akşam saatlerinde Tokyo’ya doğru yola çıkmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Milli sporcular, uçuş öncesinde hatıra fotoğrafı çektirirken basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Kadın Golbol Milli Takımı oyuncusu Şeydanur Kaplan, bir yıla yakındır çalıştıklarını söyleyerek, “Yeni bir takım sayılırız ama çok emek harcadık. Çok da heyecanlıyız. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı’nı okutmak için gidiyoruz. İnşallah her şey yolunda gider” dedi.

ALKAN: BAYRAĞIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Erkek Golbol Milli Takımı oyuncusu Hüseyin Alkan, paralimpik sporcular olarak her geçen gün sayılarının daha da arttığını belirtti. Alkan, “Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına, bir öncekinden daha fazla sporcu ile katılıyoruz. Tokyo 2020’de olimpik sporcularımızın tarihimizde ilkler yaşattığı bu dönemde, bizler de paralimpik sporcular olarak bayrağımızı daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.

ÇELİK: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik Tokyo paralimpik oyunlarına ilk defa katıldıklarını ifade ederek, “Bunun için çok heyecanlıyım. Ülkemi Dünya Şampiyonası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda temsil ettiğim gibi, paralimpik oyunlarında da en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.

SAYDAM: TARİHİ YAŞAYAN DEĞİL TARİHİ YAZAN BİR FEDERASYON OLMAK İSTİYORUZ

2016 yılında parelimpik ve olimpiyat tarihinde, Türkiye’de ilk altın madalyayı alan federasyon olduklarını söyleyen Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Saydam, “Bu bize önemli bir destek vermekle birlikte aynı zamanda sorumluluk da veriyor. 2020’ye daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte de çok çalıştık. 2020 için hedefimiz en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Hedefimiz tarihi yaşayan değil tarihi yazan bir federasyon olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖZTÜRK: TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK KAFİLE SAYISI İLE YOLA ÇIKIYORUZ

Son olarak konuşan Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk ise şöyle konuştu:

“Çok uzun yılların emeği, birikimi, çalışması, gayreti, azmi ile bu noktaya geldik. Güçlü bir kafilemiz var. Toplamda Türkiye tarihindeki en yüksek kafile sayısı ile yola çıkıyoruz. Şu an da ilk kafilemiz 29 kişiden oluşan golbol ve judo alanında antrenmanlarını Moriyama Belediyesi’nde sürdürecek.”

Görme Engelliler Federasyonu’na bağlı Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları ile judo dalında Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular ise şu şekilde:

Kadın Golbol Milli Takımı: Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk, Kader Çelik, Fatmagül Güler

Erkek Golbol Milli Takımı: Ekrem Gündoğdu, Tuncay Karakaya, Tekin Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Hüseyin Alkan, Abdullah Aydoğdu

Judo: Ecem Taşın Çavdar, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi