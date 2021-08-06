Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda tarihi bir zafere doğru gidiyoruz. Milli sporculardan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu garantiledikleri madalyalarla Olimpiyat tarihimizdeki en yüksek madalya sayısını (12) egale ettik. Sporcularımız, bir madalya daha alırsa Olimpiyat tarihimizdeki toplam madalya sayısını geçerek rekor kıracak.

Karetede ilk madalyamızı aldık

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporu adına tarihi günler yaşanıyor. Oyunlarda milli sporculardan Eray Şamdan, karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı. Eray Şamdan, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin ilk madalyasını kazanan sporcu olarak tarihe geçti.

Mete Gazoz altın kazandı!

Milli sporcu Mete Gazoz, okçuluk branşında altın madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyatlardaki ilk altın madalyayı kazandı.

Cimnastikte de madalya aldık

Oyunlarda daha önce cimnastikte Ferhat Arıcan kazandığı bronz madalyayla bu branşta Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Milli sporculardan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu garantiledikleri madalyalarla boksta madalya getiren ilk kadın sporcular olurken, güreşte de Yasemin Adar madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti.

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül bronz aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Bronz madalya için mindere çıkan Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Hakan Reçber de bronz aldı!

Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Ali Sofuoğlu tarihe geçti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kata kategorisinde milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, Türkiye'ye Olimpiyat Oyunları'ndaki 100. madalyasını kazandırdı. Kadınlar kumite 61 kiloda milli karateci Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldu.











