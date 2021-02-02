Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları basketbol kuraları çekildi

Mevcut salgın nedeniyle, kura çekimi kapalı kapılar ardında gerçekleşti ve FIBA'nın YouTube ve Facebook'taki dijital kanallarında yayımlandı.

Kura çekimine göre; Türkiye A Erkek Milli Takımı, Kanada’nın Victoria kentinde gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Elemeleri’ni geçerse, Olimpiyat Oyunları’nda; ABD, Fransa ve İran'ın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

Her iki turnuvada oluşan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın basketbol turnuvaları grupları şu şekilde:

Erkekler Olimpik Basketbol Turnuvası

A Grubu: ABD, Fransa, İran, Victoria (Kanada) FIBA Olimpiyat Elemeleri’ni kazanan takım

B Grubu: Avustralya, Nijerya, Split (Hırvastistan) ve Belgrad (Sırbistan) FIBA Olimpiyat Elemeleri’ni kazanan takım

C Grubu: Arjantin, İspanya, Japonya, Kaunas (Litvanya) FIBA Olimpiyat Elemeleri’ni kazanan takım Tokyo 2020 Erkekler Olimpik Basketbol Turnuvası’nın tüm programına ulaşmak için tıklayınız. Grup aşaması maçlarının sırası ve saatleri ileri bir tarihte duyurulacak.

Victoria, Kanada’da, 29 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Olimpik Eleme Turnuvası’na katılacak Türkiye A Erkek Milli Takımı, B Grubu’nda Çekya ve Uruguay’la mücadele edecek. Milliler, grubu ilk veya ikinci sırada tamamlamaları durumunda A Grubu’nu ilk ve ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. A Grubu’nda ise; ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor. Bu turnuvanın kazananı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na gitme hakkı kazanacak ve A Grubu’nda mücadele edecek.

Tokyo 2020’de Erkekler Olimpik Basketbol Turnuvası 25 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası

A Grubu: Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya

B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, Amerika

C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika Tokyo 2020 Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası’nın tüm programına ulaşmak için tıklayınız. Grup aşaması maçlarının saatleri ileri bir tarihte duyurulacak.

Tokyo 2020’de Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası 26 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Her iki turnuvada da Tokyo için yeni bir mücadele sistemi uygulamaya kondu. Grup aşaması, her biri dört takımdan oluşan üç gruptan oluşacak. Her grupta birinci ve ikinci sırada yer alan takımlar ile grup aşamasında üçüncü sırayı alan en iyi iki takım final aşamasına hak kazanacak.

Turnuva formatındaki bu değişiklikler, grup aşamasında oynanacak her maça ek ilgi getirmek ve oyuncu iş yükünü azaltmak amacıyla yapıldı. Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı kazanmak için, geçmiş Olimpiyat turnuvalarında olduğu gibi, bir takım 8 maç yerine 6 maç oynayacak. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Dünyanın en iyi basketbolcularını önümüzdeki Temmuz ayında Japonya'nın başkentinde izlemeyi dört gözle bekliyoruz. FIBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Organizasyon Komitesi (TOCOG) ile yakın ortaklık içinde hazırlanılan Olimpik Basketbol Turnuvaları’nın sorunsuz bir şekilde sunulacağından emin. Geçtiğimiz Ekim ve Kasım ayında FIBA ve bölge ofisleri en az 114 erkek ve kadın milli takımının uluslararası seyahat etmesini ve bio-güvenli merkezlerde güvenle maç oynamasını başardı ve bu süreçte yaklaşık 12 bin PCR testi gerçekleştirildi.”