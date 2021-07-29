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Tokyo 2020 | Alman yönetici Patrick Moster, evine yollandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliği'nin sportif direktörü Patrick Moster, oyunlardan ayrılmak zorunda kaldı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 18:21 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020 | Alman yönetici Patrick Moster, evine yollandı

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, Moster’ın söz konusu açıklamalarının olimpik değerlere zarar verdiği ve buna tolerans gösterilemeyeceği vurgulanarak, "Tokyo’daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.

Yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarış sırasında piste inen Moster, Etiyopyalı Amanuel Ghebreigzabhier ile Cezayirli Azzedine Lagab’ın gerisinde kalan Alman sporcu Nikias Arndt’a destek vermek amacıyla, "Şu deve sürücülerini yakala, hadi!" ifadelerini kullanmıştı. Irkçı söylemlerinin kamerayla kayıt altına alınmasının ardından Moster, özür dilemişti. (AA)

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