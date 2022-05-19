Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ın gündemine Ferencvaros'ta forma giyen Tokmac Chol Nguen geldi. Bu sezon Ferencvaros'ta 12 gol, 10 asistle oynayan ve sezon sonu Macar ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandırdı. Kenya asıllı Norveçli oyuncunun uçaktan bir görüntüyü 'Kartal' emojisi koyarak takipçilerine sunması, 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı. Transfer iddialarını güçlendiren paylaşım sonrası Beşiktaşlı futbolseverler, Nguen'in kariyerini araştırmaya başladı.

Tokmac Chol Nguen kimdir, kaç yaşında? Tokmac Chol Nguen nereli, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?

Tokmac Chol Nguen, 20 Ekim 1993 yılında Kenya'nın Kakuma şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Norveç'e giden ve futbola burada Drammen'de başlayan Nguen, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra Temmuz 2011'de Stromsgodset'e transfer oldu. 18 yaşında geldiği Stromsgodset'te 91 maçta 19 gol, 17 asistle oynayan Nguen, Ağustos 2014'te Baerum, Ağustos 2015'te ise Mjondalen'e kiralandı.

Baerum'da 13 maçta 2 gol, 2 asistle, Mjondalen'de ise 6 maçta 2 golle oynayan Kenya asıllı Norveçli oyuncu, Şubat 2019'da 400 bin Euro bonservis bedeliyle Macar ekibi Ferencvaros'a transfer oldu.

3.5 sezondur Ferencvaros forması giyen 1.74 boyundaki oyuncu, 147 maçta 43 gol, 26 asistle skora katkı sağladı. Takımının 10 numarası olan Nguen, Macar ekibiyle 5 kupa kazanmayı başardı.

Sol kanat haricinde sağ kanat ve merkez orta saha mevkilerinde de oynayabilen Nguen'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.

Nguen, bu sezon Ferencvaros formasıyla 43 maça çıktı ve 12 gol, 10 asistle oynadı.