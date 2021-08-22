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Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi

Tokat'ta düzenlenen Off-Road şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti.

22 Ağustos 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 120 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve yarışmacıların, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. 

Tokat'ta Off-Road şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, "Bu yılki yarışmalarımıza 31 Off-Road kulübü katıldı. İstanbul'dan, Kayseri'den, Erzincan'dan, Sivas'tan, Ordu'dan, Kahramanmaraş'tan misafirlerimiz var. Oldukça güzel katılım var. Vatandaşlarımızın da ilgisi çok büyük. Dağ, taş resmen seyirci dolu" dedi. 

DHA

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