TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Erbaaspor pazar günü Şanlıurfa’da oynayacağı karşılaşmaya TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor’un otobüsüyle gitti.

Erbaaspor takım otobüsü 16 Kasım’da İzmir’de Tire 1922 ile oynanacak maç öncesi futbolcuları Sivas Havaalanı'na bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada otobüs de kullanılamaz hale geldi. Mavi beyazlıların bu hafta sonu Şanlıurfa’da Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi tamirde olan otobüs henüz hazır olmadığı için TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor takım otobüsünü ilçe temsilcisi Erbaaspor’a tahsis etti. Erbaaspor takımı bugün Tokatspor’un otobüsüyle Şanlıurfa’ya gitti.

Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ''Hafta sonu Urfa deplasmanına Erbaasporumuza Tokatspor takım otobüsünü tahsis eden Tokatsporumuza, Tokatspor başkanı Sayın Ufuk Akçekaya ve Tokatspor yönetimine vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür ederim'' dedi.

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), (DHA)