Tokatspor - Kızılcabölükspor: 1-2

54'üncü dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında sağ kanattan Alper'in ortasında Mustafa Ethem Erboğa topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
84'üncü dakikada gelişen Kızılcabölük atağında topla buluşan Taygun'un şutu ağlara gitti: 0-2.
90'ıncı dakikada Tokatspor'dan Emrah fileleri havalandırdı: 1-2.
Karşılaşma, Kızılcabölükspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Ertan Başdağ (xx), Erhan Gündoğdu (xx)
TOKATSPOR: Cüneyt (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Serhat (xx), Muhammed (xx), Ahmet Talha (xx), Ali Can (xx) (Dk. 66 Abdulbaki xx), Umut (xx), Sabrican (xx) (Dk. 28 Eray xx), Ramazan (xx), Mert (xx) (Dk. 58 Ahmet Arı xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Selçuk (xx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 77 Ümit xx), Mustafa Ethem Erboğa (xx), Kerem (xx) (Dk. 46 Murat xx), Ali (xx) (Dk. 64 Serkan xx), Hasan (xx), Alper (xx), Taygun (xx), Abdullah (xx), İlyas (xx)
GOLLER: Dk.90 Emrah (Tokatspor) - Dk. 54 Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 84 Taygun (Kızılcabölükspor)
KIRMZI KART: Dk.62 Selçuk (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor)
Halil İbrahim YEL / TOKAT (DHA)