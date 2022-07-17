Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya tutuklandı

Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Kan donduran cinayetle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alınmıştı.

Jandarma özel ekipleri, arazide yaptıkları aramada üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği olayda, Akçekaya’nın cinayeti daha önceden tasarladığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi Akçekaya'nın 11 Temmuz'da İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, bir taksiyle Karainebeyli köyüne giderek çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti planladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

DHA