Tokatspor - Bandırmaspor: 1-1

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
9'uncu dakikada gelişen Tokatspor atağında Ömer Kandemir'in ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.
19'uncu dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Anıl'ın sert vuruşu kaleci Zülküf'te kaldı.
49'uncu dakikada gelişen sol kanattan gelişen Tokatspor atağında Bekir ortaladı. Ceza sahası içindeki Bilal'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
66'ncı dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Samet'in şutunu kaleci Akın İsmail çeldi. Ceza sahası içinde seken topla buluşan Doğan'ın şutu az farkla auta gitti.
75'inci dakikada gelişen Bandırmaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluian Batuhan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Armağan Çekilmez (xx), Şenol Bektaş (xx)
TOKATSPOR: Akın İsmail (xx) - Emrah (xx), Azad (xx), Onur (xx), Ömer Kandemir (xx), Enes (xx)(Dk. 82 Berat ), Anıl (xx), Bekir (xx)(Dk. 62 Erhan x), Berat Çetinkaya (xx), Recep (xx) (Dk. 88 Ömer Alp ), Bilal (xxx)
BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) - Adem (xx), Yusuf (xx), Üstün (xx), Mete (xx), Timur (xx)(Dk. 45 Samet x), Şevket (xx), Cihan (xx) (Dk.57 Doğan x), Taner (xx), Batuhan (xxx)(Dk.88 Fatih ), Hakan (xx)
GOLLER: Dk. 49 Bilal (Tokatspor) - Dk. 75 Batuhan (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Azad, Ömer Kandemir, Anıl (Tokatspor) - Cihan, Doğan (Bandırmaspor)
Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)