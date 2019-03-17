Tokatspor: 2 - BAK Spor Kulübü: 1

Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Hüseyin Gökberk xx, Serkan Gülçer xx, Uğur Erdoğan xx
Tokatspor: Akın İsmail xxx, Emrah xx, Azad xx, Onur xx (Muhammed dk. 46 xx), Noyan xx, Ahmet xxx (Doğan dk. 42 xx), Ömer xxx, Fırat xxx, Ömer Alp xx, Anıl xx, Bilal xx (Berat dk. 68 x)
BAK Spor Kulübü: Ercüment xx, Turgut xx (Murat dk. 84 ?), Bora xx (Coşkun dk. 72 x), Yavuz xx, Suat xx, Kerem xx (Hasan dk. 57 x), Muammer xx, Soner xx, Süleyman xx, Ahmet xx, Eyüp xx
Goller: Fırat (dk. 15), Ömer (dk. 61) (Tokatspor), Yavuz (dk. 32 pen.) (Bak Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Noyan, Vedat (Tokatspor) Turgut, Hasan (Bak Spor Kulübü)
İHA