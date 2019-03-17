Tokatspor: 2 - BAK Spor Kulübü: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında BAK Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

17 Mart 2019, Pazar 17:06
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Tokatspor: 2 - BAK Spor Kulübü: 1

Stat: Gaziosmanpaşa 

Hakemler: Hüseyin Gökberk xx, Serkan Gülçer xx, Uğur Erdoğan xx 

Tokatspor: Akın İsmail xxx, Emrah xx, Azad xx, Onur xx (Muhammed dk. 46 xx), Noyan xx, Ahmet xxx (Doğan dk. 42 xx), Ömer xxx, Fırat xxx, Ömer Alp xx, Anıl xx, Bilal xx (Berat dk. 68 x) 

BAK Spor Kulübü: Ercüment xx, Turgut xx (Murat dk. 84 ?), Bora xx (Coşkun dk. 72 x), Yavuz xx, Suat xx, Kerem xx (Hasan dk. 57 x), Muammer xx, Soner xx, Süleyman xx, Ahmet xx, Eyüp xx 

Goller: Fırat (dk. 15), Ömer (dk. 61) (Tokatspor), Yavuz (dk. 32 pen.) (Bak Spor Kulübü) 

Sarı kartlar: Noyan, Vedat (Tokatspor) Turgut, Hasan (Bak Spor Kulübü) 

İHA

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