Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 1-0 mağlup etti.

03 Nisan 2019, Çarşamba 15:36
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Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

Stat: Gaziosmanpaşa 

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Gökhan Coşar xx 

Tokatspor: Akın İsmail xxx, Emrah xxx, Azad xx, Onur xx (Erhan dk. 90 ?), Berat xx, Ömer xx, Ömer Alp xx, Anıl xx, Doğan xx (Bilal dk. 72 xx), Noyan xx (Vedat dk. 90 ?), Enes xx 

Teknik Direktör: Turan İnce 

Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel xx, Mehmet xx, Erman xx, Ufukhan xx, Erhan xx, Abdurrahman xx, Mustafa xx (Onur dk. 46 xx), Fatih xx (İsmail dk. 46 xx), Sinan xx, Umut xx, Cem xx (Zafer dk. 76 xx) 

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu 

Gol: Emrah (dk. 46) (Tokatspor) 

Sarı kartlar: Berat, Azad, Noyan, Akın İsmail (Tokatspor), Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediye Spor) 

İHA

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