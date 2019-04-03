Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Gökhan Coşar xx
Tokatspor: Akın İsmail xxx, Emrah xxx, Azad xx, Onur xx (Erhan dk. 90 ?), Berat xx, Ömer xx, Ömer Alp xx, Anıl xx, Doğan xx (Bilal dk. 72 xx), Noyan xx (Vedat dk. 90 ?), Enes xx
Teknik Direktör: Turan İnce
Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel xx, Mehmet xx, Erman xx, Ufukhan xx, Erhan xx, Abdurrahman xx, Mustafa xx (Onur dk. 46 xx), Fatih xx (İsmail dk. 46 xx), Sinan xx, Umut xx, Cem xx (Zafer dk. 76 xx)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Gol: Emrah (dk. 46) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Berat, Azad, Noyan, Akın İsmail (Tokatspor), Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)
İHA