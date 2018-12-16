Tokatspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında, Tokatspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

16 Aralık 2018, Pazar 15:51
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Tokatspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında, Tokatspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. 

Stat: Gaziosmanpaşa 

Hakemler: Fatih Kestanlıoğlu xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Egemen Savran xx 

Tokatspor: Akın İsmail xx, Emrah xx, Azad, Bekir x (Berat Tosun dk. 76 x), Noyan xx, Muhammed xx, Anıl 

(İsa dk. 53 x), Berat x, Recep x (Barış dk. 63 x), Ramazan xx, Bilal xx 

Fatih Karagümrük: Tarık xxx, Amdülhamit xxx, Fatih xxx, Yiğitcan xx, Bilal xxx, Murat xx, Ufuk xx, Selçuk xx (Gökay dk. 89 ?), Erkan xxx, Youssef x (Ramazan dk. 76 x), Serdar x (Emir dk. 80 ?) 

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Hüseyin, Gökay, Ramazan, Burak, Emir 

Teknik Direktör: Atilay Canel 

Goller: Erkan (dk. 33) (Fatih Karagümrük) 

Sarı kartlar: Anıl, Recep, Azad, İsa, Berat (Tokatspor), Youssef (Fatih Karagümrük) 

İHA

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