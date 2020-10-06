Tokat Belediye Plevnespor hazırlıklarına devam ediyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, takım olarak idmanlara devam ettiklerini söyledi.

Takımda 4 oyuncunun karantinada olduğunu hatırlatan Altan, "Oyuncularımın karantina süreleri 12 Ekim’de bitecek. Şu anda 10 sporcu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Bu çarşamba ve pazar oynayacağımız maçlarımız da ertelendi." dedi.

Bu yıl hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Altan, "Çok çalışıyoruz. Fikstürümüz oldukça sıkışık. Kısa sürede çok fazla maç yapacağız ve seyircisiz olacağı gözüküyor, en büyük itici gücümüz olan taraftarlarımızdan yoksun maçlara çıkmak bizi zorlayacak." diye konuştu.