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Tokat Belediye Plevne'de hedef kötü gidişi durdurmak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne'de hedef kötü gidişi durdurmak

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor’a 3-0 yenildi. Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank’a 3-1 mağlup oldu.

Tokat Belediye Plevne 4 hafta sonrasında aldığı 1 puan ile ligde 12. sırada yer alıyor. Beşinci haftada, 27 Ekim Çarşamba günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u ağırlayacak Tokat ekibinde hedef, maçı kazanarak, kötü gidişi durdurmak. (AA)

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