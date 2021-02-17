Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Furkan Aydın)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Muhammed Ertuğrul, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Burakhan Tosun,)
Setler: 22-25, 26-24, 21-25, 22-25
Süre: 128 dakika (28, 40, 30, 30)