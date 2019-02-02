Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası maç sonucu: 3-0

Voleybolda Efeler Ligi’nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası’nı 3-0 yendi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 19:30
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Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası maç sonucu: 3-0

Voleybolda Efeler Ligi’nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası’nı 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Firkal, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Ziraat Bankası: Enes Atlı, Jovovic,Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)

Setler: 25-19, 26-24, 28-26

Süre: 90 dakika (23, 34, 33)

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