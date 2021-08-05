Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bütçelerine uygun oyuncular transfer etmeye çalıştıklarını anlatan Altan, "Takımımıza 11 oyuncu transfer ettik. Bunlardan ikisi yabancı. Mücadele eden bir takım oluşturmaya çalıştık. Transferi şu anda tamamladık. Bize her zaman destek olan başkanımız Eyüp Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni sezonun zor geçeceğini belirten Altan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız sağlık kontrolünden geçtiler. Kendi tesislerimizde yeni sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben milli takımda yardımcı antrenör olduğum için şu anda çalışmalara katılamıyorum. Yardımcı hocamız eşliğinde çalışmalar devam ediyor. Takım günde çift idman yapıyor. İnşallah bu sene maçlarımızı seyirci ile oynarız. Bizim seyircimiz voleybolu biliyor. Bizim için bu çok büyük avantaj. Seyircimiz ile oynayacağımız ilk maçı iple çekiyoruz."