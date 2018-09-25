Tokat Belediye Plevne ve Arhavi Belediyespor finale yükseldi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası’nın ilk gün maçları yapıldı.

Başkent Voleybol Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankası’nı 22-25, 25-18, 26-24, 27-29, 12-15’lik set sonuçlarıyla 3-2 yendi.

Turnuvadaki ikinci maçta ise Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor’u 25-14, 20-25, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-1 yenerek finalde Tokat temsilcisinin rakibi oldu.

Turnuvanın finalinde yarın saat 15.00’te Tokat Belediye Plevne ile Arhavi Belediyespor, üçüncülük maçında ise saat 13.00’te Ziraat Bankası ile Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.