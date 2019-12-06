Tokat Belediye Plevne - İnegöl Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

06 Aralık 2019, Cuma 22:06
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Tokat Belediye Plevne - İnegöl Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev, Mert Tetik (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Anıl Durgut)

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)

Setler: 24-26, 21-25, 22-25

Süre: 92 dakika (32, 31, 29)

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