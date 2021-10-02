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Tokat Belediye Plevne-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Halkbank, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

02 Ekim 2021, Cumartesi 21:57 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Halkbank, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Tokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal)

Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 15-25, 21-25, 18-25

Süre: 86 dakika (25, 32, 29)

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