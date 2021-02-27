MENÜ

Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 19:39 Son Güncelleme:
- A +
Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Özgür Türkmen, Yusuf Özdemir)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Berkan Eryüz, Amir (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Uğur Kılınç)

Setler: 20-25, 21-25, 18-25

Süre: 86 dakika (27, 31, 28)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...