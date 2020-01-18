Tokat Belediye Plevne-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında Arkasspor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

18 Ocak 2020, Cumartesi 23:10 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında Arkasspor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mert Tetik (Alperay Demirciler, Cansın Hacıbekiroğlu, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Semih Çelik, Halil Dolaşık)

Arkas Spor: Muhammet Kaya, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Blankenau, Bravo, Mirza Lagumdzija, Caner Ergül)

Setler: 18-25, 14-25, 20-25

Süre: 84 dakika (32, 24, 28)

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