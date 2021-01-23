MENÜ

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

23 Ocak 2021, Cumartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Atakan Topal, (Semih Çelik, Cansın Hacıbekiroğlu, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Çevik, Bravo, Mirza Lagumdzija, Çağatay Osman Durmaz, Mustafa Cengiz)

Setler: 16-25, 21-25, 25-22, 19-25

Süre: 110 dakika (24, 30, 27, 29)

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