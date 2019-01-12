Tokat Belediye Plevne - Arkas Spor maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 18:56
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Tokat Belediye Plevne - Arkas Spor maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)

Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26

Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)

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