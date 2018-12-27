Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

27 Aralık 2018, Perşembe 23:06
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Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Tokat temsilcisi, final grubuna yükseldi. Tokat Belediye Plevne, çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal Tezer

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Arhavi Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur (Caner Özturna, Mehmet Özbek)

Setler: 25-16, 25-22, 25-23

Süre: 68 dakika (20, 24, 24)

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