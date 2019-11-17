Tokat Belediye Plevne: 3 - Spor Toto: 1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. hafta maçında Tokat Belediye Plevne, Spor Toto’yu 3-1 mağlup etti.

17 Kasım 2019, Pazar 19:01
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Tokat Belediye Plevne: 3 - Spor Toto: 1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. hafta maçında Tokat Belediye Plevne, Spor Toto’yu 3-1 mağlup etti.

Tokat Belediye Plevne: 3 - Spor Toto: 1

Salon: Ali Yücel

Hakemler:Tuncay Kandemir, Bahtiyar Çelik

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan, Mert Tetik)

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Hasan Hüseyin Mermer, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Gelinski)

Setler: 23-25, 25-23, 31-29, 25-20

Süre: 127 dakika (32, 30, 37, 28)

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