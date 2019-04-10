  • Haberler
  • Voleybol
  • Tokat Belediye Plevne: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Tokat Belediye Plevne: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

10 Nisan 2019, Çarşamba 20:04
- A +
Tokat Belediye Plevne: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5’incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Deniz Demir Güvenç

Tokat Belediye Plevne: Firkal, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Kadir Cin (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Metin Toy, Gökhan Gökgöz)

Setler: 25-23, 25-23, 25-22

Süre: 90 dakika (30, 31, 29)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.