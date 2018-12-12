Tokat Belediye Plevne: 3 - Halkbank: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Halkbank’ı 3-1 yendi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 20:14
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Tokat Belediye Plevne: 3 - Halkbank: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Halkbank’ı 3-1 yendi.

Tokat Belediye Plevne: 3 - Halkbank: 1

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoy)

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Vefa Yılmaz, Abdullah Çam)

Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 25-20

Süre: 101 dakika (23, 27, 26, 25)

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