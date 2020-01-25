Tokat Belediye Plevne: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

25 Ocak 2020, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
- A +
Tokat Belediye Plevne: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Tokat Belediye Plevne: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İbrahim Ünal, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Cansın Çınar, Julius (Halil Dolaşık, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Berkant Hızarcı)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Vahit Emre Savaş, Muzaffer Yönet, Burutay Subaşı, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Setler: 25-27, 13-25, 22-25

Süre: 92 dakika (33, 29, 30)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...