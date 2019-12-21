Tokat Belediye Plevn-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

21 Aralık 2019, Cumartesi 20:39
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Tokat Belediye Plevn-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Pekşen)

Setler: 28-30, 20-25, 23-25

Süre: 93 dakika (35, 28, 30)

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