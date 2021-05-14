TOHM sporcularına bayram ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ni ziyaret etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları için kampta bulunan sporcular ile çalışmalarına devam eden TOHM sporcularıyla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcularla bayramlaştı.

'Her zaman gurur duyuyoruz'

Bakan Kasapoğlu, Milli forma için mücadele eden sporcuların her birinin vatan ve bayrak sevdalısı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Siz değerli kardeşlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Bayramda bile mola vermeden Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için, büyük fedakârlıklarla terinizi akıtıyorsunuz. Türk spor tarihine isimlerinizi altın harflerle yazdıracağınıza, ülkemizi gururlandıracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Bizler, elimizden gelen bütün imkanları sizin için seferber etmeye hazırız. Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız. Yeter ki azminizden, heyecanınızdan vazgeçmeyin."



