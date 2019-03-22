Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) üyesi 30’dan fazla stüdyonun katılımıyla gerçekleştirilecek staj programı çerçevesinde 100’ün üzerinde kişiye oyun sektöründe staj yapma imkânı sunulacak

22.03.2019 – Yerli oyun ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), sektöre nitelikli insan gücü sağlamaya yönelik adımlarına bir yenisini ekliyor. Dernek bu amaçla, oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik staj programını duyurdu. Program çerçevesinde 100’den fazla kişi TOGED üyesi oyun stüdyolarında staj yapma fırsatı elde edecek.

Başvurular başladı

30’un üzerinde üyesiyle Türkiye’de oyun geliştirme faaliyetlerini her ölçekte temsil eden Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) açıkladığı 2018 yılı ihracat sayıları ile sektörün ulaştığı seviyeyi ortaya koymuş ve dikkatleri bir kez daha yerli oyun sektörüne çekmişti. Geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracata imza atan dernek üyeleri, şimdi de geleceğin oyun geliştiricilerini ağırlamaya ve deneyimlerini aktarmaya hazırlanıyor.

Genç geliştirici adaylarını bu yaz oyun sektöründe yer almaya davet eden TOGED, adaylara Türkiye'nin en başarılı oyun stüdyolarında tecrübe kazanma ve oyun sektörünü yakından tanıma şansı veriyor.

Başvuruların toplanmaya başladığı program, stajyer adaylarının programdan olabildiğinde yararlanmaları için yıl içerisine yayılarak düzenlenecek. Staj yapmak isteyen kişilerin ilgilendikleri firmayı belirttikleri bir e-postayı özgeçmişleriyle birlikte info@toged.org adresine göndermeleri değerlendirmeye girmek için yeterli.

Genç geliştiriciler sektöre katılıyor

Kuruluş amaçlarından biri oyun sektörünün ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek olan TOGED, programı tamamlayan stajyerlere hayalini kurdukları sektörde yer alma fırsatını sunuyor. Oyun geliştirmeye ilgi duyan veya giriş seviyesinde oyun geliştirmeyle uğraşan gençleri üyeleriyle tanıştırarak staj imkânı sağlayan dernek, bu yıl yüzün üzerinde genci sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Program kapsamında genç geliştiricilere staj imkânı sunan stüdyolar şunlar:

Alictus

Elite Games

Kodobur

Negentra

Pixega Studio

Taleworlds

Black COCO

Gamester

Mayadem

ATOM

Pixofun

Tiramisu

Crytek

Gram Games

Mildmania

Oldmoustache

Reo-Tek

Udo Games

DGR Project

Havelsan

Mythra Tech

Panteon

SanLab

VLmedia

Digtioy

Infosfer

NAR

Peak Games

Simsoft

Zibumi



